Бросал камни в поезда: жителя Алматинской области накажут за хулиганство

Фото: скриншот с видео

В Алматинской области мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и кидал камни в грузовой поезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"13 мая в линейное управление полиции на станции Алматы-1 поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда совершил экстренное торможение из-за нахождения человека на железнодорожном пути, тем самым предотвратил наезд на человека. Стоянка поезда составила семь минут", - указывается в сообщении.

Кроме того, правонарушитель, переходив переезд станции Шамалган, бросил камни в проходящий грузовой поезд, после убежал.

Полицейскими установлен 34-летний житель Алматинской области. В отношении него составлены два административных материала по части 5 статьи 559 и по части 1 статьи 434 КоАП РК. Материал направлен в Карасайский районный суд для принятия решения.