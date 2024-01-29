Бронированную технику испытывает в степи МЧС Казахстана
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МЧС Казахстана проводит испытания бронированной спецмашины радиационной, химической, биологической разведки Алан-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Первый этап зимней опытной войсковой эксплуатации спецмашины проходит с 22 января на базе воинской части № 52859 МЧС и учебного центра "Спасск" Вооруженных сил Казахстана.
Во время испытания техника прошла тест и обкатку базового шасси в условиях низких температур с преодолением глубокого снега в труднопроходимой местности.
"Проверена работоспособность агрегатов и систем, эксплуатационно-технических свойств, нагрузочных, тепловых и скоростных режимов работы агрегатов техники", — уточнили в МЧС РК.
"Алан-2″ — это бронированная колёсная машина радиационной, химической, биологической разведки повышенной проходимости. Новые спецмашины МЧС Казахстана получило 21 января.
Комплектация оборудования спецтехники отвечает требованиям передовых мировых стандартов. Она проработана и утверждена МЧС совместно с инженерами отечественного оборонного предприятия ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", отметили в ведомстве.
Автомобили будут использовать для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как в нашей стране, так и за рубежом, в том числе в гуманитарных миссиях.
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