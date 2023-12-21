В МЧС показали новые спецмашины для радиационной, химической и биологической разведки
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МЧС Казахстана получило новые спецмашины радиационной, химической и биологической разведки. Чудо техники показали министру, передаёт BaigeNews.kz.
Прежде парк спецмашин МЧС и Вооружённых сил Казахстана состоял из автомобилей советского производства, которые морально и физически устарели.
"МЧС совместно с инженерами отечественного оборонного предприятия ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" проработана и утверждена комплектация оборудования спецтехники, отвечающая требованиям передовых мировых стандартов. Аналогов разработанной техники в Казахстане и в странах постсоветского пространства нет. Автомобили будут использованы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как в нашей стране, так и за рубежом, в том числе в гуманитарных миссиях", - сообщили в МЧС.
"Казахстан Парамаунт Инжиниринг" выполнило государственный оборонный заказ и в рамках договорных обязательств готово передать два комплекса радиационной, химической и биологической разведки на базе бронированной колёсной машины "Алан-2", которые пополнят парк специально-спасательных машин воинских частей МЧС.
В 2024 году планируется поставка ещё двух таких машин для комплектования воинских частей на западе и востоке страны.
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