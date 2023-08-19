  • 19 Августа, 07:42
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Британская медсестра признана виновной в убийстве семи младенцев

Сегодня, 06:10
АВТОР
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bbc.com Сегодня, 06:10
Сегодня, 06:10
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Фото: bbc.com

Британский суд присяжных признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей ВВС"

Она убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер). 

Летби также была признана виновной в попытке убийства ещё шести младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.

Присяжные не смогли вынести вердикт в отношении ещё шести обвинений, которые относятся к попыткам убийства младенцев. Прокуроры попросили 28 дней, чтобы решить, будут ли они добиваться повторного судебного разбирательства по этим пунктам.
Манчестерский суд должен вынести приговор Летби 21 августа.

Ведущий консультант неонатального отделения, где работала Люси Летби, рассказал Би-би-си, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать. Администрация больницы также поздно обратилась в полицию, несмотря на многомесячные предупреждения о том, что медсестра могла убивать младенцев.

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