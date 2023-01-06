Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области

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В Павлодаре состоялись предварительные судебные слушания по делу экс-главы Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, передает BaigeNews.kz. Брату экс-председателя КНБ Карима Масимова (которого судят за госизмену - Авт.) инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере и умышленное незаконное пересечение государственной границы.

Вместе с Нурланом Масимовым на скамье подсудимых оказались и его бывший подчиненный - экс-заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Дамир Сиразидимов, а также предприниматель Евгений Евкович. Обоим инкриминируют присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Помимо этого, Сиразидимову выдвигают обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"Сегодня назначено предварительное слушание на 15:00 в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. По итогам предварительного слушания будет назначено главное судебное разбирательство", - сообщили в пресс-службе областного суда Павлодарской области.

13 июля 2022 года генерал-майора Нурлана Масимова задержали при попытке покинуть Казахстан. До этого Антикор объявлял его в розыск.