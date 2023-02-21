Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области

В Атырауской области главный специалист инспекции транспортного контроля, пользуясь служебным положением, вымогал у владельцев грузовиков взятки. Деньги мужчина требовал перечислять на каспи голд своей мамы, супруги и тёщи. Как сообщили в областном Атырауском суде, за три года он незаконно получил почти 24 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"При осуществлении контроля за соблюдением законодательства РК "Об автомобильном транспорте" и контроле проезда крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств по территории Атырауской области, без проверки и привлечения к административной ответственности транспортных средств юридических лиц, за содействие их свободному и беспрепятственному передвижению по территории Атырауской области в период с 2020 по 2022 годы он неоднократно получал денежные средства с 13 ТОО в виде взятки, в крупном размере на общую сумму 23 817 000 тенге через счета супруги, матери, тёщи посредством приложения Kaspi Gold", - говорится в сообщении суда.

В материалах дела отмечено, что факты получения взяток доказаны видео- и аудиофиксацией, а также выписками с банковских счетов потерпевших и обвиняемого.

Уголовное дело в отношении специалиста было возбуждено по статье 366 УК РК - "Получение взятки".

Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.