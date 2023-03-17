Браков и разводов стало одинаково меньше в Казахстане

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И браков, и разводов в Казахстане стало меньше на 8 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За январь–декабрь 2022 года брак в стране зарегистрировали 128,5 тысячи пар - на 8,4 процента меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на 14 процентов за год, до 85,5 тысячи, в сёлах, напротив, выросло на 5,4 процента, до 43,1 тысячи.

Количество разводов за январь–декабрь 2022 года составило 17,7 тысячи — на 8,1 процента меньше, чем годом ранее. В городах число разводов уменьшилось на 11,9 процента за год, до 13,1 тысячи, а в сёлах увеличилось на 4,7 процента, до 4,6 тысячи.

"В региональном разрезе больше всего браков зарегистрировано в Алматы: 13,6 тысячи, что, впрочем, на 27,6 процента меньше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли густонаселённая Туркестанская область (13,3 тысячи, минус 4 процента за год) и Астана (10,7 тысячи, минус 12,7 процента). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области", - говорится в сообщении.

К слову, по количеству зарегистрированных разводов первые три строчки заняли Алматы (2,3 тысячи), Астана и Карагандинская область (по 1,6 тысячи разводов в каждом из регионов). Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую, Кызылординскую и Мангистаускую области.

Отметим, коэффициент брачности в стране сократился с 7,29 до 6,46 на 1000 человек. Самый высокий коэффициент брачности зарегистрировали в столице: 7,72 на 1000 человек. В тройку лидеров также вошли Алматинская и Карагандинская области.

Коэффициент разводимости также уменьшился: с 1 до 0,89 на 1000 человек. В региональном разрезе наибольшие коэффициенты были зарегистрированы в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, наименьший — в Туркестанской области.