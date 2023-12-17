Брак трещит по швам: психолог назвал главный признак приближающегося развода

Безусловно, каждый человек способен понять, что в отношениях с близким человеком не все складывается: пропало желание общаться, видеться как можно чаще, все сложнее находить общие темы для разговоров, накапливается раздражение и так далее. Психолог называет ещё один признак, по которому можно понять, что уже пора начать тревожиться за свой брак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

"Бейте тревогу, если это пропало из ваших отношений, — говорит психолог Александр Шахов. — Речь про прикосновения. Отсутствие тактильного контакта означает, что между партнерами пропало доверие друг к другу".

При прикосновениях любимого человека у нас повышается уровень гормонов радости, мы чувствуем тепло и удовлетворение. Если же до нас дотронется "чужой", возникает холод, отвержение и отвращение. Именно поэтому неприязнь при тактильном контакте с некогда любимым человеком — очень яркий и тревожный "красный флаг".

Очень важно вовремя увидеть и осознать "красные флаги" — признаки качественных нарушений в браке, которые ведут к разрушению отношений. Ведь кто предупрежден, тот вооружен, считает специалист.

Психолог объясняет, что вернуть доверие к человеку и, как следствие, тактильный контакт, вполне возможно.

"Если вы хотите кому-то доверять, то сделайте так, чтобы человек доверял вам. Дело в том, что, когда нам доверяют, мы хотим отвечать тем же, — объясняет Александр Шахов. — Невозможно в себе насильно выработать доверие, но есть большая вероятность того, что мы ответим доверием на доверие".

Если же вы не чувствуете доверия к человеку, то это не ваша проблема, а его.

"Мы доверяем на основании поведения человека, но заставить его вести себя по-другому не можем, — объясняет психолог. — При этом мы можем измениться сами: начать себя вести таким образом, чтобы нам больше доверяли, совершать поступки, которые вызовут доверие".

Психолог отмечает: очень важно понять, что именно ценит ваш партнёр, для этого понадобятся правильная тактика и время. Возможно, даже придется изменить свое привычное поведение.