Бозумбаев поручил в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное из-за паводков имущество
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Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, передаёт BaigeNews.kz.
В перечень такого имущества входят: предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приёма пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления.
Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.
Ранее Правительство РК опубликовало Памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков.
Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.
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