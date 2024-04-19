Бозумбаев поручил в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное из-за паводков имущество

Сегодня, 22:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
104
Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, передаёт BaigeNews.kz

В перечень такого имущества входят: предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приёма пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления. 

Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.

Ранее Правительство РК опубликовало Памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков. 

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

Самое читаемое

Наверх