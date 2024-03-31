Бойфренд казахстанской "Барби" отправил в нокаут индонезийца в Таиланде
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Нокаутом за 42 секунды завершился поединок бойфренда самой сексуальной боксерши Казахстана — Ангелины Лукас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Азербайджанский боксёр Тариэл Джафаров выступил на вечере профессионального бокса в Бангкоке. Джафаров сразился с опытным 42-летним индонезийцем Александером Баджавой. Их бой в первом тяжёлом весе был запланирован на двенадцать раундов, но закончился уже в первом: чтобы нокаутировать своего оппонента, Джафарову потребовалось всего 42 секунды.
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Таким образом, Тариэл Джафаров одержал 27-ю победу на профи-ринге и завоевал чемпионский пояс по версии Азиатской федерации бокса. Что касается Александера Баджавы, то он потерпел 15-е поражение в профессионалах. Добавим, что Джафаров считается бойфрендом самой сексуальной боксерши Казахстана — Ангелины Лукас, в прошлом году она рассекретила эти отношения, опубликовав фото со своим парнем в соцсетях.
Напомним, сама Ангелина, которую называют казахстанской "Барби", накануне сразилась с тайской спортсменкой Танварат Саенгиамджит и одержала победу решением судей.
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