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Казахстанская "Барби" одолела соперницу в Таиланде

Сегодня, 16:16
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instagram.com/angelina_lukas1997 Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас провела свой очередной бой на профессиональном ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступила на вечере бокса в таиландском Бангкоке и сразилась с местной спортсменкой Танварат Саенгиамджит в лимите второго наилегчайшего веса. Несмотря на то, что Лукас являлась явной фавориткой, соперница дала ей достойный отпор. В итоге противостояние продлилось все отведенные на него восемь раундов и завершилось победой Ангелины Лукас единогласным решением судей.

Таким образом, представительница Казахстана выиграла свой восьмой поединок в карьере при одном поражении. Танварат проиграла в пятый раз, также в ее активе — восемь побед и одна ничья. Стоит отметить, что свой предыдущий бой тайка провела еще в 2016 году.

 
 
 
 
 
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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

Отметим, что изначально в BoxRec.com в качестве соперницы Лукас значилась непобежденная Тханьярат Джаиклом, однако в итоге "Барби" разделила ринг с другой девушкой.

Свой предыдущий бой Ангелина Лукас провела так же в столице Таиланда 29 февраля, в нем она нокаутировала в четвертом раунде тайку Кадесару Джадпакди.

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