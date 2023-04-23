Борьбу плачущих младенцев возродили в Японии

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Борьба плачущих младенцев или Наки сумо, традиционный японский фестиваль, вернулся в Страну восходящего солнца после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На соревнованиях, проводимых в токийском храме Сэнсо-дзи и на площадках других городов, младенцев заставляют плакать на ринге сумо, и тот младенец, который плачет громче других, объявляется победителем схватки.

В этом году из-за опасений по поводу коронавируса малышей на ринг выносили родители, хотя обычно их на руках держат настоящие борцы сумо.

По команде жреца, выступающего в роли судьи, они начинают корчить рожи и издавать странные звуки, доводя детей до плача. Если ребенок не реагирует на действия сумоиста, то судья в маске демона также может пугать ребенка.

Фестиваль Наки сумо проводится в Японии около 400 лет. Согласно японским поверьям, плач младенца отпугивает злых духов, и чем он громче, тем большей силой наделили ребенка боги и тем здоровее он будет.

Соревнования проходят ежегодно во время весенней "Золотой недели", символизирующей высшую точку весны.

Проведение фестиваля совпадает с национальным японским праздником — Днём детей.