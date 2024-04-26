Борьба с незаконными стройками в предгорьях Алматы: акимат направил в суды 206 исков

В Алматы состоялось заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции, на котором озвучили промежуточные результаты работы в сфере незаконного строительства в предгорной зоне, передаёт BaigeNews.kz.

В июне 2022 года акимат Алматы ввёл запрет на строительство на горных склонах крутизной более 15 градусов. Управление городского планирования и урбанистики отказало в выдаче предпроектной документации 36 объектам - в 2022 году, 89 объектам - в 2023, 40 объектам - с начала 2024 года.

В 2023-2024 годах Управление земельных отношений Алматы по 78 землеустроительным проектам в горной местности на определение делимости и неделимости земельных участков выдало отрицательные заключения.

За нарушение строительных норм с 2023 года по первый квартал этого года в суды направлено 206 исков, из них 106 удовлетворены, снесено 28 объектов.

Кроме того, выявлено 54 факта незаконного строительства в предгорьях: в Бостандыкском районе – 22, в Медеуском – 24, в Наурызбайском – 8. По 45 фактам поданы иски в суд.

На сегодня снесены пять незаконных объектов: ЖК "Мечта", "Алма Гарден", "Хан", "Граф" и МЖД Бектембаев.