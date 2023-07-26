Боранбаев написал ходатайство о заключении процессуального соглашения

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В апелляционной инстанции обсуждаются условия соглашения о пересмотре дела Кайрата Боранбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"К. Боранбаев, Т. Жанузак и Р. Наханов осуждены приговором районного суда 2 Сарыаркинского района города Астаны от 31 марта 2023 года. Приговор обжалован осуждёнными и их адвокатами. В апелляционной стадии рассмотрены доказательства жалоб, а также ходатайство прокурора об отмене приговора и начато рассмотрение жалобы", - говорится в ответе городского суда на запрос МИА "Казинформ".

Согласно официальному ответу, прокурор и представитель потерпевшего согласились с заявленным ходатайством.

"До рассмотрения дела К. Боранбаев и его адвокат, а также другие подсудимые и их защитники написали ходатайство о заключении процессуального соглашения. Суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство, участникам процесса дали время для заключения процессуального соглашения", - сообщили в столичном суде.

В настоящее время обсуждается процедура согласования.

31 марта суд признал олигарха Кайрата Боранбаева виновным в хищениях и назначил ему восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмена обвиняли в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже газа. Боранбаев вину не признал. Во время всего судебного процесса он настаивал на том, что сделка, которую следствие считает незаконной, является обычной коммерческой. Выступая с последним словом, бизнесмен заявил, что готов вернуть доход от этой сделки.

У Боранбаева конфисковали помещение и земельный участок в Алматы, деньги на счету в банке в сумме один миллиард 270 миллионов 190 тысяч тенге, а также деньги на двух счетах в "Народном банке" в сумме два миллиарда 847 миллионов 877 тысяч тенге.

После судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву.