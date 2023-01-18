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Бомжи облюбовали школу в Алматинской области Сегодня, 21:36
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Сегодня, 21:36
176

Бомжи облюбовали школу в Алматинской области

Скандал разразился в Алматинской области. В селе Айтей местная школа, возведённая в 2008 году, превратилась в кров для людей без постоянного места жительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Стены некогда заполненной учениками школы в огромных трещинах. Раньше местные жители водили сюда своих детей, а теперь обходят заброшенный объект стороной. В здании поселились бомжи и бродячие животные.

"Боюсь отпускать детей одних, поэтому провожаю их. Почему-то ворота открыты, любой желающий может проникнуть на территорию этого страшного места. Дети же могут из любопытства здесь играть, и не дай Бог порезаться или упасть. Кроме того, здесь постоянно ходят подозрительные люди", - отметила жительница села Айтей Тамара Абдраимова.

Опасения сельчан вполне оправданы. В подвале школы и на всей прилегающей территории полно мусора. Неизвестные выбили в окнах все стёкла.

Жители села недоумевают, как школа, построенная в 2008 году, стала заброшенной.

Дать вразумительного ответа в районном отделе образования не смогли. Сообщив, что объект не признан аварийным.

"Школа не признана аварийной. В 2020 году мы перевели всех детей в новую школу, так как в прежней было слишком много учащихся, и был риск перехода на трёх- или четырёхсменку. Почему мы сейчас не используем обе школы? Потому что родители хотят, чтобы их дети учились в новом помещении. Сколько денег было выделено на строительство старой школы, мы сказать не можем", - сообщила и. о. руководителя отдела образования Карасайского района Асель Еркинбаева.

Возможно ли реконструировать или снести заброшенную школу? Решение по поводу учреждения должны принять члены специальной областной комиссии.

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#школа #образование #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:36
176
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