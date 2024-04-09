Большой приток воды в ЗКО ожидается 15-20 апреля – замакима

Большой приток воды в Западно-Казахстанской области ожидается с 15 по 20 апреля. Об этом заявил заместитель акима региона Калияр Айтмухамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге в СЦК он сообщил, что в восьми районах ЗКО ситуация стабилизировалась. Областному центру и четырём районам по-прежнему угрожает опасность. Это Акжаикский, Байтерекский, Бурлинский, Теректинский районы. Все они расположены вдоль реки Жайык. Сброс большого количества воды в России создаёт опасность для региона. Объём воды за последние сутки достиг 2140 кубометров.

По его словам, в Жайык попадают ещё несколько рек. Вода из них также поступает в полном объёме.

"Все силы брошены на защиту жителей четырёх районов, расположенных вдоль реки Жайык, и города. А это 82 тысячи населения. Есть 280 единиц техники. Мы разместили 21 километр дамбы", – сказал замакима.

В ЗКО всего подтоплен 581 дом. Начата работа по подсчёту материального ущерба. Продолжается техническая экспертиза по 236 подтопленным домам. С начала наводнения эвакуированы 12 604 человека. В эвакуационных пунктах разместились 4 347 человек. 2 824 человека вернулись домой. В пунктах остаются 1 523 человека.

"Есть падёж домашнего скота. Отогнали на безопасную территорию 2 351 голову крупного рогатого скота, 2 482 овец и коз, 58 голов лошадей. Зафиксированы потери 219 голов КРС, 1652 голов овец и коз, 54 лошадей , 119 домашних птиц", – сказал Калияр Айтмухамбетов.

502 семьям оказана единовременная социальная помощь на сумму 92,6 миллиона тенге. Собрано 256 тонн гуманитарной помощи. Работают 2,5 тыс. волонтеров.

Сообщалось, что в ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации. Проживающие в домах и дачных массивах, расположенных в пойме Урала, будут эвакуированы в связи с возможным выходом реки из берегов.