Начинается второй этап эвакуации жителей ЗКО

В ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Население, проживающее в домах и дачных массивах, расположенных в пойме Урала, будет эвакуировано в связи с возможным выходом реки из берегов.

Об этом после очередного облёта сообщил находящийся в ЗКО вице-премьер Нурлан Байбазаров.

"По состоянию на 8 апреля уровень воды в реке достиг отметки 703 сантиметра и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 сантиметров. Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс с двух водохранилищ – Ириклинского и Приузенского. Эвакуационные пункты готовы к приёму граждан", – отметил Нурлан Байбазаров.

Продолжаются работы по укреплению берегов реки Урал и возведению дамб в Уральске и четырёх районах области. В частности, временные дамбы будут возведены близ сёл Даринск, Байконыс, Озёрный, Володар, Январцево, Аксу, Рубежинское.

Власти города просят жителей следовать указаниям представителей акиматов и волонтёров. После полной эвакуации при необходимости будут отключены газо-, водоснабжение и электричество. Правопорядок в эвакуированных районах будет обеспечиваться силами местной полицейской службы и ДЧС.

В ЗКО с начала паводкового периода затоплены 581 дом, 245 дворовых территорий и 427 дачных домов. На 71 участке дорог произошло подтопление и на 60 участках – перелив. Без транспортного сообщения остаются девять населённых пунктов.

Эвакуировано 7 048 человек, из них 3 665 детей. В пунктах временного размещения находятся 1 455 человек, из них 536 детей. Подготовлен 161 пункт временного размещения вместимостью 8 596 человек.