Большой энциклопедический сборник "История театра казахов Монголии" издан в Казахстане

В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книг искусствоведа, писателя Тайфа Таукеевича "История театра казахов Монголии" и "Керуен ғұмыр", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В книге "История театра казахов Монголии" рассказывается о становлении театра Баян-Ульгее, его основателях, лицах, принимавших участие в процессе развития на каждом этапе.

Казахский драматический театр был священным местом искусства, удовлетворяющим духовные потребности народа. На его сцене поставлены десятки произведений местных казахских писателей, монгольских, казахстанских и зарубежных драматургов. В развитие культурного объекта большой вклад внесли специалисты, приглашенные из Казахстана. Об этом подробно рассказывается в энциклопедическом сборнике.

Книга "Керуен ғұмыр" — о судьбах соотечественников, которые более 30-50 лет прожили и трудились в разных районах Монголии.

Большой энциклопедический сборник "История театра казахов Монголии" издан по государственному заказу, издательством "Даур" в Алматы. Научно-популярная книга "Керуен ғұмыр" издана при поддержке Союза писателей Казахстана и Фонда "Отандастар".