"Большой ажиотаж": фото-победитель конкурса BBC потребовало нескольких недель съемок

Фото: BBC

Конкурс Wildlife Photographer Of The Year был основан в 1964 году журналом BBC Wildlife Magazine, а сейчас его организатором является лондонский Музей естественной истории. В этом году на конкурс было подано 38 575 работ из 93 стран, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Этот замечательный снимок спаривающихся кактусовых пчел, сделанный Карин Айгнер, стал победителем конкурса Wildlife Photographer Of The Year в этом году.

"Мне пришлось провести довольно много времени лежа на животе в грязи", – рассказывает фотограф о том, как сделала его. Американка стала лишь пятой женщиной, выигравшей главный приз за 58-летнюю историю конкурса WPY.

"Не то чтобы я специально это искала. Я уже много лет работаю на ранчо в Южном Техасе, и просто случайно оказалась в этом месте. Я увидела все эти маленькие "вулканы" в земле - отдельные норы, вырытые самками для создания гнезд", - рассказала она Би-би-си.

Кактусовые пчелы, как следует из названия, живут на кактусовых растениях и вокруг них. Самки собирают пыльцу, которую превращают в маленькие шарики и хранят в камерах в почве. В этих шариках развиваются личинки, которые затем выбираются на поверхность и продолжают репродуктивный цикл.

"Картина потрясающая, в ней столько энергии! Это настоящий "поведенческий" снимок. За это я и люблю беспозвоночных, - сказала Роз Кидман Кокс, председатель жюри WPY. - Важна и композиция. Что делает фотографию завершенной, так это пчелы, прилетающие сбоку. Они-то дают вам "саундтрек".

Другие снимки-победители можно посмотреть по ссылке. И они не менее замечательные!

Ежегодная выставка WPY открывается в Музее естественной истории в Лондоне в пятницу. Как и в прошлые годы, она также отправится в турне по Великобритании и 10 странам мира. Заявки на участие в следующем, 59-м, конкурсе "Фотограф года дикой природы" будут приниматься с понедельника.