Большегрузы с контрабандой на 670 млн тенге пытались перевезти в ЗКО

В ЗКО полиция пресекла попытку перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции ЗКО совместно с батальоном патрульной полиции на автодороге Уральск-Бузулук были остановлены два большегруза VOLVO.

"В одной из машин были обнаружены 1348 коробок с сыром, по подложным документам они перевозились как соль. Примерная стоимость сыра составляет 320 миллионов тенге. В другом были обнаружены и изъяты коробки с сигаретами марки MILANO, без акцизных марок в количестве 1755 коробок, а это 87755 блоков, по подложным документам перевозились как трубы. Примерная стоимость изъятых сигарет составляет более 350 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Подозреваемые с контрабандным товаром намеревались пересечь государственную границу.

По факту контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, возбуждено уголовное дело.