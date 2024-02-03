Большегруз выехал на встречку и чуть не стал причиной массового ДТП в Атырауской области

В Атырауской области к ответственности привлекли водителя большегруза, который вызвал аварийную ситуацию для нескольких автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Наказать нарушителя стало возможным благодаря жалобе в Telegram-чате "Активные граждане 06", который специально был создан полицейскими для водителей. Сюда присылают видео-доказательства нарушений ПДД.