Большегруз выехал на встречку и чуть не стал причиной массового ДТП в Атырауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области к ответственности привлекли водителя большегруза, который вызвал аварийную ситуацию для нескольких автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.
Наказать нарушителя стало возможным благодаря жалобе в Telegram-чате "Активные граждане 06", который специально был создан полицейскими для водителей. Сюда присылают видео-доказательства нарушений ПДД.
"3 февраля на трассе Атырау-Доссор грузовик Mercedes выехал на встречную полосу, создав аварийную ситуацию для многих водителей. В отношении данного автомобилиста составлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК. На данный момент в этот чат поступило около 700 жалоб на дорожное движение на областных и республиканских трассах", — рассказали в полиции.
Самое читаемое
- Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау
- Появилось видео задержания мужчины, избившего водителя "скорой" в Караганде
- Туристов похитили и ограбили на 845 тысяч долларов на Пхукете
- Россиянин бежал от мобилизации и попал в тюрьму в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати