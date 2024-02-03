  • 3 Февраля, 20:07
  • BAIGENEWS

Большегруз выехал на встречку и чуть не стал причиной массового ДТП в Атырауской области

Сегодня, 19:11
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: скриншот с видео

В Атырауской области к ответственности привлекли водителя большегруза, который вызвал аварийную ситуацию для нескольких автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Наказать нарушителя стало возможным благодаря жалобе в Telegram-чате "Активные граждане 06", который специально был создан полицейскими для водителей. Сюда присылают видео-доказательства нарушений ПДД.

"3 февраля на трассе Атырау-Доссор грузовик Mercedes выехал на встречную полосу, создав аварийную ситуацию для многих водителей. В отношении данного автомобилиста составлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК. На данный момент в этот чат поступило около 700 жалоб на дорожное движение на областных и республиканских трассах", —  рассказали в полиции.

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