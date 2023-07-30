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Большегруз опрокинулся на трассе Алматы — Екатеринбург
На трассе Алматы — Екатеринбург опрокинулся грузовик. Поднимать его пришлось с помощью крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.
"На автодороге Алматы-Екатеринбург 36-летний водитель грузовика Renault, двигаясь со стороны города Балхаша в сторону Караганды, из-за разгерметизаций заднего колеса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в правый бок. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. На место ДТП направлены три экипаж батальона патрульной полиции ДП области", — сообщили в департаменте.
Полицейские вызвали кран на место происшествия. Для безопасности других участников дорожного движения и бесприпятственного поднятия грузового транспорта на время работы крана, около получаса, участок дороги был перекрыт.
Жалоб от водителей на работу полицейских при ликвидации последствий ДТП не поступало.
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