Большегруз опрокинулся на трассе Алматы — Екатеринбург

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На трассе Алматы — Екатеринбург опрокинулся грузовик. Поднимать его пришлось с помощью крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

"На автодороге Алматы-Екатеринбург 36-летний водитель грузовика Renault, двигаясь со стороны города Балхаша в сторону Караганды, из-за разгерметизаций заднего колеса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в правый бок. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. На место ДТП направлены три экипаж батальона патрульной полиции ДП области", — сообщили в департаменте.

Полицейские вызвали кран на место происшествия. Для безопасности других участников дорожного движения и бесприпятственного поднятия грузового транспорта на время работы крана, около получаса, участок дороги был перекрыт.

Жалоб от водителей на работу полицейских при ликвидации последствий ДТП не поступало.