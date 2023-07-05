Больше полугода сотрудники предприятия в Усть-Каменогорске не получают зарплату

Фото: Дмитрий Чернов

По словам самих работников, предприятие задолжало им более 300 миллионов тенге, причем не только по заработной плате. Уже несколько последних лет не было обязательных отчислений, в том числе в пенсионный фонд, и фонд медстрахования. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

В полном отчаянии

Именно так характеризуют свое состояние 300 работников АО "КЭМОНТ". Они утверждают, что руководство живет своей жизнью, не желая вникать в тяжелое положение сотрудников. Некогда процветающее предприятие оказалось в центре трудового скандала – у людей заблокированы счета, они не могут получить медицинское обслуживание, а будущие пенсионеры и вовсе боятся перспектив – из-за того, что не было отчислений в пенсионный фонд, их ждут минимальные пенсионные выплаты от государства.

Потеряв надежду на справедливое разрешение ситуации, они собрались, чтобы рассказать о своих проблемах. Правда, не все. Многие побоялись. Говорят, пугает возможное давление со стороны компании.

Марина Егорова – электромонтажник 4 разряда бригады коммутации АО "КЭМОНТ". Женщина рассказала, как тяжело ей приходится из-за отсутствия зарплаты.

"Я не могу взять больничный. Я в разводе, с двумя детьми. Мы жили на съемной квартире. И вот нас просто выставили на улицу за неуплату. Несколько месяцев я не могла оплатить квартиру. На алименты, не получая свою заработную плату, не проживаешь на съемном жилье. Я с детьми осталась просто на улице!", - говорит Марина Егорова.

Похожая ситуация и у других сотрудников предприятия. Так, Елена Рядченко, работающая на предприятии с 2017 года, боится и думать о предстоящей пенсии.

"С февраля 2019 года у нас не выплачены пенсионные отчисления. Зарплату не платят. Это как в 90-е было. Зарплаты нет совсем. Пенсионных нет. ОСМС не платится. То есть даже невозможно в больницу ни платно пойти, потому что не на что, ни бесплатно пойти, потому что ОСМС не оплачено. Мы сейчас останемся на минимальной оплате, то есть пенсию нам посчитают с ничего! Потому что, работая на заводе, пенсионные не отчисляются, хотя высчитываются регулярно. Это как надо было довести предприятие до такого состояния, чтобы люди ходили и выпрашивали собственную зарплату?", - спрашивает женщина.

Совсем не легче и тем, кто уже уволился. Даже с бывшими сотрудниками предприятие не рассчиталось. Среди них – Александр Микулич. На АО "КЭМОНТ" электрослесарем он отработал с 2006 года по октябрь 2022. С момента увольнения прошло уже 9 месяцев, но, по словам мужчины, расчет он до сих пор не получил. Александр уверяет, что предприятие ему задолжало за 14 месяцев плюс за 8 месяцев отчисления в фонд медстрахования, в общем – сумма приличная получается. Но дело даже не в деньгах, а в том, что мужчина не может обратиться в больницу и получить лечение.

Александр Куприянов тоже больше не работает в АО "КЭМОНТ", однако последствия своей деятельности на предприятии ощущает до сих пор.

"На данный момент я в разводе. У меня регулярно из зарплаты высчитывали алименты на содержание двух детей. Но тут выяснилось, что отчисления не поступали, в результате на мои счета наложили арест! Мне просто посреди дня пришло извещение, что моя карта заблокирована, хотя я работаю на другом предприятии. Я в один миг остался без копейки. Я не могу ни выехать никуда, ни совершить ни финансовые, ни юридические действия. А самое обидное, что, работая в "КЭМОНТ", я, не получая заработную плату, пытался помогать детям, но меня еще и наказали!", - возмущается Александр Куприянов.

Непростая ситуация и у Сергея Стручука. Расставшись с предприятием, он не может получить помощь от государства. На бирже труда, куда встал сразу же после того, как уволился с предприятия, ему отказали в обязательных соцвыплатах, поскольку не было отчислений зав последние полгода. По словам мужчины, АО "КЭМОНТ" ему задолжало ему более 800 тысяч тенге зарплаты и 700 тысяч тенге пенсионных отчислений.

"Денег нет, но вы держитесь!"

Надо отдать должное бывшим и настоящим сотрудникам АО "КЭМОНТ", со своей бедой они стучались во все инстанции, вплоть до судов, но деньги свои таки не увидели.

Например, у Владимира Бабикова на руках документы из Управления государственных доходов, подтверждающие, что предприятие задолжало в бюджет только по его обязательным пенсионным взносам сумму на более, чем 700 тысяч тенге.

Кстати, в том же документе говорится, что главный бухгалтер предприятия обязуется до 13 марта текущего года "оплатить" долг, который помимо пенсионных взносов включает в себя социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, что выполнено не было. Впрочем, как и решение суда, который определил урегулировать спор по гражданскому делу между Владимиром Бабиковым и АО выплатой задолженностей предприятия до 31 мая 2023 года на сумму 906 234 тенге.

"Плевали они на все суды, штрафы и другие обязательства", - сокрушаются сотрудники предприятия.

В Управлении государственной инспекции труда ВКО о ситуации знают, но признают, что принимаемые меры со стороны государства не очень эффективны. По словам руководителя управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбека Кизатова, АО "КЭМОНТ" проверяли, причем не единожды. В результате была выявлена задолженность по зарплате только за 4 месяца на сумму, превышающую 300 миллионов тенге. По официальным данным, предприятие должно 332-м своим работникам зарплату на сумму 245 миллионов тенге. Деньги предприятие должно было выплатить до 23 мая, но этого не произошло.

Кстати, по словам Кизатова, в течение года предприятие было привлечено 6 раз к административной ответственности на сумму более 4 миллионов тенге.

"Мы будем готовить материалы к возбуждению уголовного дела по статье 152 части 3 Уголовного кодекса за неоднократную задержку заработной платы", - заверил руководитель управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов.

По его словам, в ВКО не так много предприятий, в отношении которых возбуждали бы уголовное дело за невыплату заработной платы, но примерно по одному в год бывает.

Далеко за примерами ходить не надо – скандальное АО "Риддер ТЭЦ", которое прославилось не только тем, что из-за удручающего технического состояния, приведшего к многочисленным авариям, оставило полгорода зимой без отопления, но и откровенно плохими условиями работы. Сотрудники предприятия даже вынуждены были писать президенту страны, жалуясь на низкую заработную плату, которую еще и не выплачивали вовремя.

Реабилитация поможет?

Своим видением проблемной ситуации поделилось и руководство предприятия. В АО "КЭМОНТ" заявляют, что готовы рассчитаться с работниками, но уверенны, что принимаемые государством меры скорее вредят всем работникам. Здесь хотят, чтобы счета предприятия были разблокированы, якобы тогда в течение полугода они смогут погасить все долги перед сотрудниками. Об это рассказала генеральный директор АО "КЭМОНТ" Елена Беленцева. По ее словам, действительно, переживает не лучшие времена – не закрылось в пандемию, в период административного давления, даже пережило рейдерский захват. Все это отразилось на сегодняшней ситуации АО.

"Я вижу один выход – это реабилитация предприятия. Так как в настоящее время все счета у нас закрыты, существуют исполнительные производства, которые нам не дают возможности продолжать нормальную деятельность, рассчитываться со своими кредиторами, и, в первую очередь, сотрудниками по заработной плате", - объясняет руководитель предприятия.

Закон не писан?

На этот вопрос конкретно по ситуации, сложившейся на АО "КЭМОНТ", не смог конкретно ответить первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, на днях посетивший ВКО с рабочей поездкой.

"Те исключительные примеры, которые вы говорите, они, конечно, предметно тоже будут рассматриваться. И мы со своей стороны, конечно, будем принимать все необходимые меры, чтобы наши граждане страны были обеспеченны в полном объеме как заработной платой, так и всеми социальными выплатами, которые предусмотрены на сегодняшний день действующим законодательством", - сказал Акмади Сарбасов.

На вопрос об эффективности мер по защите трудовых и социальных прав работников он пообещал обсудить ситуацию с акимом области. Но чем это поможет конкретно 322 сотрудникам АО "КЭМОНТ" и самому предприятию, он не ответил.

Фото: Дмитрий Чернов.