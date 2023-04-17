Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане

За выходные в Астане выпало более месячной нормы осадков. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По данным РГП "Казгидромет", при месячной норме 22 миллиметра только за последние три дня обильного снегопада в Астане выпало 37,6 миллиметров осадков.

На усиленный режим работы переведены все коммунальные службы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тысячи дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники ежедневно.

В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега или 1 671 грузовик.

Всего же с начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезено почти 4 миллиона кубометров снега, это более 318 тысяч рейсов.

В связи с ухудшением погодных условий интенсивность движения транспорта в городе снизилась. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию.

Школьников перевели на дистанционный формат учёбы.