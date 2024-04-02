Свыше 80 большегрузов незаконно ввезли из Европы в Казахстан

Досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато департаментом АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

По информации ведомства, ущерб государству составил 591 млн тенге.

"Установлено, что ряд жителей Костанайской области в период 2020-2023 годов, ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на специальный учет поддельные техпаспорта иностранных государства, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуске.



Это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч", - говорится в сообщении.

Согласно Налогового кодекса сумма, подлежащая уплате за седельные тягачи с фактической датой выпуска составляла бы от 2500 МРП, однако используя поддельные документы, подозреваемые оплачивали 350 МРП.