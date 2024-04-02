"Большая редкость". Девочка весом более 6 кг родилась в ВКО

В Восточно-Казахстанском областном Центре матери и ребенка родилась девочка весом в 6 килограммов и 180 граммов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт управления здравоохранения ВКО.

Рост новорожденной составил 57 сантиметров. Несмотря на то, что такие роды сложнее обычных, в этом случае они прошли естественным путем.

Врачи Центра матери и ребенка рассказали, что малышка и ее мама чувствуют себя хорошо и находятся под надежным медицинским наблюдением. Маме 33 года и это четвертый ребенок в семье.

"Такие случаи большая редкость не только в нашем роддоме, но и в целом в стране. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, мы желаем им здоровья и благополучия", — отметила заведующая родильным отделением Жадыра Дюсупова.

Это первый ребенок-богатырь, родившийся в области 2024 году.

"А вот вес самого маленького малыша, который появился в стенах Центра матери и ребенка в этом году, составил 730 граммов. "Крошка с ладошку" сейчас находится в отделении реанимации и интенсивной терапии центра", — добавили в управлении здравоохранения ВКО.

Малыш-богатырь родился на Наурыз в Актау. 22 марта здесь на свет появились 20 мальчиков и 15 девочек.