Более тысячи участков раздали чиновники в санитарной зоне аэропортов — Генпрокуратура

Фото: wikimedia.org/аэропорт Шымкента

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев сообщил об итогах проверки фактов незаконной застройки приаэродромных территорий, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, сотрудники Генеральной прокуратуры выявили, что в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местные исполнительные органы предоставили порядка 1,2 тысячи участков для строительства жилых, коммерческих и других объектов, на которых возведено свыше 900 строений. Есть также факты, возведения свыше 100 тысяч различных жилищных, коммерческих и промышленных объектов без согласования комиссий аэропортов в пределах приаэродромной территории.

Наиболее критичная ситуация с незаконной застройкой сложилась в Алматы, Шымкенте, Атырау и Актобе.

"В целях установления чётких требований по использованию приаэродромных территорий введены поправки, в части порядка предоставления прав на земельные участки, расположенных на приаэродромной территории. Авиационная администрация Казахстана наделена компетенцией по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полётов. Со стороны местных исполнительных органов необходимо принятие действенных мер по соблюдению требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории и принятие соответствующих мер по ранее возведённым незаконным строениям", — сказал Карабаев.

Ранее министр сообщил о создании угрозы безопасности полётов в Казахстане семью авиакомпаниями.