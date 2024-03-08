Более тысячи тюльпанов раздали волонтёры жительницам Астаны

Волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана жастары" вместе с районными акиматами продолжают праздничную акцию, в рамках которой поздравляют жительниц столицы с 8 марта и дарят им цветы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цель мероприятия – привлечение внимания к значимости Международного женского дня, а также создания позитивной и праздничной атмосферы в районе.

"Мы раздали цветы с шоколадками. Своей акцией хотели подарить женщинам улыбки, хорошее настроение и положительные эмоции. Стоит отметить, данное мероприятие мы проводим со вчерашнего дня",— рассказал один из волонтеров Айдан Байгандыев.

Астанчанки признались, что им приятно было получить цветы и поздравления от посторонних людей.

"Благодарю молодежь за проявленное внимание. В этот чудесный день хочется пожелать всем счастья и любви", — сказала Жамал Айтпаева.

Волонтёры уже подарили более тысячи тюльпанов. Акция продолжается.