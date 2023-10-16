Более тысячи казахстанских педагогов прислали свои видеоуроки на республиканский конкурс
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В Казахстане завершился приём заявок на участие в региональном этапе республиканского конкурса видеоуроков и видеолекций "Панорама педагогических идей - 2023", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Сообщается, что республиканский конкурс "Панорама педагогических идей" для педагогов организаций дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования проводится с 2018 года. В региональном этапе приняли участие более тысячи педагогов.
"Цель конкурса - пополнение банка авторских видеоресурсов в виртуальном образовательном пространстве Казахстана, обобщение и популяризация современного педагогического опыта и лучших практик взаимодействия педагогов", - сообщили в Минпросвещения.
Отмечается, что итоги республиканского этапа конкурса будут подведены в декабре.
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