Более тысячи казахстанских педагогов прислали свои видеоуроки на республиканский конкурс

В Казахстане завершился приём заявок на участие в региональном этапе республиканского конкурса видеоуроков и видеолекций "Панорама педагогических идей - 2023", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сообщается, что республиканский конкурс "Панорама педагогических идей" для педагогов организаций дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования проводится с 2018 года. В региональном этапе приняли участие более тысячи педагогов.

"Цель конкурса - пополнение банка авторских видеоресурсов в виртуальном образовательном пространстве Казахстана, обобщение и популяризация современного педагогического опыта и лучших практик взаимодействия педагогов", - сообщили в Минпросвещения.

Отмечается, что итоги республиканского этапа конкурса будут подведены в декабре.