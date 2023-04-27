Более тонны наркотиков изъяли в Казахстане с начала года — КНБ

Фото: пресс-службы КНБ РК

В Комитете национальной безопасности отчитались о реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркоугрозам с начала года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ведомстве, с 1 января проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии.

Ликвидировано восемь международных и 14 региональных каналов наркотрафика.

В частности, задержан иностранный гражданин, организовавший контрабандную доставку из Афганистана в Казахстан пяти килограммов героина и 48 килограммов метамфетамина.

Пресечена деятельность наркогруппы, причастной к контрабанде афганских опиатов из стран формирования наркотрафика в Казахстан. Изъяты один килограмм героина, два килограмма опия и 14 килограмма гашиша.

Ликвидирован устойчивый канал поставок опиатов из Ирана в Казахстан через акваторию Каспия. Задержаны четверо иностранцев, контрабандным путём доставивших 30 килограммов опия и 100 таблеток метадона, с использованием скоростных катеров.

С января по март ликвидировано восемь крупномасштабных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 73 килограмма психотропного вещества "мефедрон" и 223 килограмма "α-PVP".

"Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы. К примеру, в Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран. В городе Шымкент и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок. Следует отметить, что лидерами по наличию производственных площадок, и сбыта так называемых "дизайнерских наркотиков" по-прежнему остаются мегаполисы страны", — отметили в комитете.

Всего с начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 килограмма психотропных веществ, 11 килограммов героина, 32,8 килограмма опия, 63,7 килограмма гашиша, 41,6 килограмма марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.

Накануне в КНБ рассказали о найденном с начала года оружии.