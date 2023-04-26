38 АК, 100 пистолетов, гранаты и 30 тысяч боеприпасов — в КНБ рассказали о найденном с начала года оружии

Фото: polisia.kz

С января по апрель 2023 года сотрудники Комитета национальной безопасности совместно с органами полиции при координации прокуратуры провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время "январских событий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов "Калашникова", 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, четыре взрывных устройства, 30 199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции", — говорится в сообщении.

Основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в так называемых "схронах": Алматы – четыре, Байконыр – один, Костанай – один, Семей – один, Усть-Каменогорск – один, Актюбинской области – один, Алматинская область – три, Жамбылская область – четыре, область Жетысу – два, Павлодарская область – один, СКО – три.

Кроме того, как сообщалось ранее в городе Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

По данным фактам проводятся досудебные расследования. Розыск и изъятие из незаконного оборота оружия продолжаются.