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Более тонны контрабандных раков нашли у сельчанина в ВКО

1 Ноября, 12:06
АВТОР
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Polisia.kz 1 Ноября, 12:06
1 Ноября, 12:06
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Фото: Polisia.kz

Восточно-Казахстанские полицейские остановили большегруз и нашли в нём более тонны живых раков, но не обнаружили у водителя документов на них, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские остановили ГАЗель на трассе Курчум – Улкен Нарын. За рулём был  44-летний  житель Уланского района. Мужчина  перевозил 92 мешка живых раков без соответствующих документов.

Общий вес его груза составил 1241 килограмм. Сумма ущерба составляет около 7,7 миллиона тенге.

Сельчанин рассказал стражам порядка, что раков этих он купил, а с их продавцами  ранее знаком не был. Он отметил, что планировал продать их в Усть-Каменогорске.

Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 335 Уголовного кодекса РК.

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