Более ста домов и школу подтопило в Атбасарском районе
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
126Фото: МЧС РК
Противопаводковые работы продолжаются на территории Атбасарского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Эвакуировано 111 людей, из них 10 человек с ограниченными возможностями, беременная женщина и 25 детей.
Задействовано 123 человек личного состава местных исполнительных органов и гражданской защиты.
Подтоплено предварительно более 100 домов и школа.
За сутки откачано 22 910 кубометров воды, набрано 12 000 и уложено 5 000 мешков инертным материалом.
Ранее о ситуации в Атбасаре рассказала волонтёр.