Более ста домов и школу подтопило в Атбасарском районе

Противопаводковые работы продолжаются на территории Атбасарского района Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Эвакуировано 111 людей, из них 10 человек с ограниченными возможностями, беременная женщина и 25 детей.

Задействовано 123 человек личного состава местных исполнительных органов и гражданской защиты.

Подтоплено предварительно более 100 домов и школа.

За сутки откачано 22 910 кубометров воды, набрано 12 000 и уложено 5 000 мешков инертным материалом.

Ранее о ситуации в Атбасаре рассказала волонтёр.