О ситуации в Атбасаре рассказала волонтёр

Воющие по утрам сирены, подтопленные дома, слезы на глазах жителей, слоняющиеся по улицам собаки – так выглядит Атбасар к этому часу. Под утро произошел перелив на шести участках земляного вала, уровень воды в реке Жабай превысил критическую отметку – мощная волна хлынула в город. Сегодня в Атбасарском районе объявили режим ЧС. К данному часу затоплено более сотни домов и одна школа, еще две остаются под угрозой. В зданиях всех восьми школ развернуты пункты эвакуации, но жители не хотят размещаться там. Ведь день они находятся в своих дворах, а вечером расходятся по родственникам и знакомым. Корреспондент BaigeNews.kz собрал информацию обстановке в райцентре к данному часу.

Режим ЧС

Впервые звук сирены раздался в Атбасаре в понедельник, 8 апреля.

Сегодня стало известно о том, что поднялась река Жабай. В пятом часу утра произошел перелив на шести участках земляного вала, это привело к подтоплению города. Уровень воды в реке стремительно растет и уже превысил критическую отметку. В настоящее время в Атбасаре объявили режим ЧС, в городе находится глава Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Несмотря на сложную ситуацию, аким Атбасарского района Аманбек Калжанов попросил население не паниковать. Он подчеркнул, что вынужденные покинуть свои дома люди смогут разместиться в специальных местах на ночлег, где для них предусмотрено питание. Глава района также попросил освободить жилища, где есть опасность подтопления, уже сейчас. Всем пострадавшим ущерб будет компенсирован, заключил Калжанов.

В акимате района действует противопаводковый штаб, жителям сообщили номера для обращений.

На данный момент, по словам жителей, в центре города пока более или менее благополучно, но есть уже и подтопленные многоэтажки. Полностью в воде окраины – районы Лондона и Победы (около реки Жабай, там, в частности, затопило две улицы). Подтоплены дачи, парк Победы.

Из-за неравномерности рельефа масштабы трагедии разные. Там, где он пониже, дома ушли под воду вместе с крышей. А там, где рельеф повыше, вода поднялась выше окон. То есть внутри она по колено и выше. Жителям приходится передвигаться на лодках.

Напор воды, что идет в город, очень мощный, говорят люди. Это очень их пугает.

Все школы, их в Атбасаре восемь, ушли на "дистанционку".

Горожанам объявили, что будет приостановлена подача воды. Поэтому в магазинах ажиотаж – население массово скупает воду в пятилитровках. В торговых домах работа встала – людям не до покупок.

Еще одна из грустных деталей в городе в эти дни – в разы увеличилось количество слоняющихся по улицам собак. Хозяева, опасаясь подтоплений, отпустили их на волю. Некоторые поставили штыри ближе к дороге и привязали там – чтобы, в случае прихода большой воды, их увидели и спасли. А тех, кого не успели, с цепи снимают спасатели. Нередко это огромные алабаи, и сотрудники ДЧС, рискуя, освобождают животных.

По словам жителей, сейчас идет вода речная. Как потеплеет, пойдет еще и степная вода. Поэтому местная общественность объединилась в максимальном сборе помощи, чтобы быть во всеоружии.

"Люди до последнего защищают свои дома"

Первая задача на сегодня для местных исполнительных органов – обеспечить безопасность жизни и здоровья жителей. Поэтому в Атбасаре развернули несколько пунктов для эвакуации – во всех школах, кроме № 1, которую затопило, и тех, где большой риск прихода воды. Но сейчас там никого нет: люди стараются до последнего оставаться в своих домах.

Вой сирен навевает тревогу и тоску. От происходящего в родном городе ком в горле и слезы на глазах, призналась местная жительница Камила Омарова. Она – руководитель Молодежного ресурсного центра Атбасарского района. Девушка занимается волонтерством со школы, и за эти годы пережила несколько потопов.

"Больно и страшно. В зоне риска находятся две школы – №№ 2 и 4, они возле речки. Там уже вода до первого этажа зашла, работают органы ЧС. А во всех остальных школах подготовлены места для пострадавших и тех, где есть опасность подтопления – по 70-100 мест. Еще в спорткомплексе "Олимп" – на 100 человек. Днем люди до последнего остаются в своих домах. Если уже сильно затопило, то идут, в основном, по родственникам и знакомым. Все плохое чаще происходит в темное время суток, когда люди беззащитны и спят. Поэтому ночью по улицам включают сирену, просят покинуть жилища и перебраться в безопасные места. Сегодня в шесть утра сирена сработала. На ночь людей эвакуируют, а наутро они снова возвращаются в свои дома", – говорит горожанка.

"Помощь нужнее селам"

По данным департамента по ЧС Акмолинской области на 14:00, в Атбасарском районе эвакуировано 111 человек, в том числе 25 детей. В эвакуации задействовано более четырехсот человек личного состава и свыше 60 единиц техники акимата и гражданской защиты. Подтоплено более сотни домов и одна школа. Под угрозой остаются около 200 домов и, как говорилось выше, две школы.

В начале апреля в Атбасарский район прибыло подкрепление – спасатели из города Жамбыльской области. Инициативная группа Молодежного ресурсного центра скинулась и организовала первый выезд с чаем.

"После наших видео люди стали писать, предлагать свою помощь. На сегодняшний день мы сделали уже около 15 выездов – с горячим чаем и баурсаками, свежей выпечкой. Если поначалу возили 50 человек, то на сегодня уже на 200. Сегодня утром на мой личный номер поступило 150 тысяч тенге, мы сразу поехали закупили матрацы, одеяла, подушки и отвезли в школу № 7. Но я им сразу сказала, мол, если у вас не будет эвакуированных, вернете все нам на базу. Потому что я планирую помогать пострадавшим от паводков сельским округам", – отметила Камила Омарова.

В городе на происходящее откликнулись много предпринимателей, благодаря Instagram люди активно подключаются к добровольцам. Сложнее ситуация – и с подтоплением, и с помощью извне – в селах. Подтоплены села Борисовка, Покровка, Полтавка, Садовое и многие другие. Кураторы на местах готовят и обновляют списки пострадавших.

"Сейчас на базе нашего МРЦ мы открыли пункт приема гуманитарной помощи, люди привозят крупы, консервы. Семья предпринимателей Аукеновых выделила 300 тысяч, мы с ними лично поехали, все закупили. Несколько часов назад со мной связался фонд Asar Ume, спросили, какая именно помощь требуется, будут собирать ГАЗель. Я вышла в социальные сети с просьбой о помощи, после этого люди стали откликаться. Позвонили волонтеры из Астаны, Экибастуза, Ерейментау, Жаксы и так далее. Вчера Красный Крест передавали гуманитарную помощь. Сам "бусик" прошел, а легковая с куратором уже не смогла. У себя в центре мы открыли один кабинет, куда привозят вещи, здесь же мы их раздаем нуждающимся. В другом кабинете под ключ собираем продукты и потом будем развозить. Но у меня желание поехать именно в села, потому что в городе помощи достаточно", – подчеркнула волонтер.

"У ребят температура, нужны резиновые сапоги"

При Молодежно-ресурсном центре ранее создан штаб, зимой его парни-добровольцы убирали во дворах у пожилых людей снег, делали арыки. Сейчас они идут на укладку мешкотары. Ну, и сами сотрудники МРЦ вот уже десять дней без обеда до позднего вечера трудятся все вместе. Добавим, при районном филиале партии Amanat и акимате открыты два больших склада, где будут принимать гуманитарную помощь.

Какая помощь в данный момент необходима атбасарцам прежде всего?

"Резиновые сапоги. Недавно позвонила сотрудница ротной службы, там работают молодые курсанты по 16-17 лет. У них, оказывается, нет резиновых сапог. Выдали какую-то обувь наподобие, она рвется. В итоге ребята простудились, у них высокая температура. И когда звонили предприниматели с вопросом, чем помочь, мы попросили резиновые сапоги. Купили, и мы вместе с горячим чаем повезли. На сегодня также нужны постельное белье, из продуктов питания не нужно везти каши и макароны, потому что в Атбасаре есть свой завод, они обеспечивают нас", – пояснила волонтер.

Доброволец отметила, что, наряду с активной помощью без лишних слов, сегодня немало и так называемых "кнопочных героев". Создаются группы, где сидят по 300 человек, но эффекта нет – люди просто отправляют видео о том, что происходит и мусолят информацию без каких-либо конкретных действий. И это печально, потому что сегодня как никогда важны не разговоры, а реальные дела.

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