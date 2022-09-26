Более шести тысяч россиян прибыли в Казахстан на заработки - Минтруда

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Очевидно, что наплыв мигрантов в Казахстан - ситуация, которую нельзя игнорировать. Не приведет ли это к росту безработицы, продумывали ли в министерстве, что делать с таким большим количеством людей, на брифинге рассказала глава Минтруда Тамара Дуйсенова, сообщает BaigeNews.kz.

Министр заявила, что в курсе сложившейся ситуации и отслеживает её на постоянной основе.

"Мы информированы о том, что соответствующие службы, начиная от погранслужбы, МИД РК, миграционной службы МВД, уже представили свою информацию и ежедневно мы тоже получаем эту информацию. Рассматриваем, какое количество трудоспособных граждан въехало в Казахстан.

Я только что получила еще одну сводку - 262 тысяч человек уже прибыло в Казахстан из РФ с начала года, из них по данным, которые записали, шесть тысяч 518 человек - это лица, которые написали в документах цель въезда - на работу", - сообщила Тамара Дуйсенова.

Но, по её мнению, пока это не скажется на ситуации на рынке труда.

"Хотела бы обратить внимание на то, что у нас 8,7 миллиона занятых граждан. Если исходить из того, что какое количество мы иностранных работников приглашаем, то в этом году мы дали квоту на 28 тысяч иностранных работников. Но на сегодня 15 тысяч только дали разрешения", - привела данные министр по мигрантам из дальнего зарубежья.

Однако граждане стран ЕАЭС могут приехать к нам на работу без разрешения.

"По России до пандемии у нас 24 816 из РФ прибывало, потом 30 тысяч - в 2019 году, в 2020 году - 33 тысячи, в прошлом году - почти 32 тысячи. Сейчас, с учетом того, что прибыли – убыли, на рынке находится более 25 тысяч россиян, которые, согласно данных наших служб, указали в цели въезда работу и работают. И если добавить те шесть тысяч, то будет около 31 тысяч человек находящихся россиян на территории РК, которые указали ,что они работают. Контроль за лицами, которые пребывают в Казахстан для работы, ведётся, соответствующие информационные системы имеются. Бояться того, что они на сегодня могу сильно повлиять на наш национальный рынок труда, не стоит", - отметила министр.

Тамара Дуйсенова пояснила, что в случае изменения ситуации будут введены ограничительные меры: