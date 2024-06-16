Более шести тысяч человек из 30 стран приняли участие в Astana Half Marathon

Сегодня в Астане состоялось грандиозное спортивное мероприятие — третий по счёту Astana Half Marathon, передаёт BaigeNews.kz.

Символично, что его проведение совпало с двумя праздниками: Курбан айт и Днём медицинского работника, таким образом, вобрав в себя главный посыл забега: духовный рост, преображение, стремление вперед и здоровый образ жизни.

Организаторы сообщили, что в нынешнем марафоне принимают участие более тысяч легкоатлетов из 30 стран мира.

Рано утром они собрались на площадке Международного Выставочного Центра "EXPO", чтобы преодолеть дистанции 10 км, 21 км и скандинавской ходьбе.

Среди бегунов были замечены известный казахстанский боксёр Василий Левит, занимающий сейчас пост руководителя управления физкультуры и спорта города Астаны, а также глава столичного управления занятости и социальной защиты города Илья Скуб, руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай и многие другие.

"Я бегаю примерно четыре года, не скажу, что я профессионально этим занимаюсь, но стараюсь вот такие мероприятия – забеги, марафоны, чаще посещать, так как это на самом деле большой праздник спорта… Это большой импульс дает в том числе туризму, когда люди из других городов, стран приезжают, чтобы принять участие в таком мероприятии. Надеюсь, что людей, занимающихся бегом, будет больше и больше, так как, по сути, это один из самых доступных видов спорта", — сказал он.