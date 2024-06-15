Десятки автобусных маршрутов временно изменят в воскресенье в Астане

В это воскресенье, 16 июня, в столице состоится полумарафон Astana Half Marathon. На время мероприятия перекроют движение на некоторых улицах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

Уточняется, что изменят схемы движения городские и пригородные маршруты: №№ 305, 312, 302, 303, 308, 309, 314, 53, 54, 56, 55А, 55Б, 57, 60, 61, 66, 70, 121, 32, 35, 37, 40, 43, 46, 47, 50, 51, 52,4, 4А, 10, 12, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 29А, 30

"Жителей города просим заранее планировать свои маршруты", — говорится в сообщении.

Напомним, "Astana Half Marathon" 2024 — ежегодное беговое соревнование с дистанциями 21 км 97.5 м, 10 км и скандинавская ходьба. Старт и финиш всех дистанций: МВЦ "EXPO".