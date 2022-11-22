open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 10:35
211
Сегодня, 10:35
211
Фото: BaigeNews.kz

Более половины расходов казахстанцев приходятся на еду

Более половины своих расходов среднестатистический житель Казахстана тратит на продукты. Об этом сообщает Аналитическая служба "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz

По данным Бюро национальной статистики доля расходов на продовольственные товары в общих затратах населения выросла с 44,7 процента в 2015 году до 51,4 процента по итогам второго квартала текущего года.

"Один из ключевых факторов, влияющих на рост данного показателя, – это то, что цены на продовольственные товары растут быстрее, чем реальные заработные платы казахстанцев. Так, по состоянию на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7 процента а рост заработной платы - 8,9 процента", - говорится в сообщении.

Также отмечаются небольшие изменения в предпочтениях казахстанцев. По данным аналитиков, в рационе среднего гражданина стало больше мяса (+0,8 килограмма), молочных продуктов (+0,8 килограмма), сахара, сладкого и фруктов (+0,2 килограмма).

При этом сократилось потребление овощей (-0,8 килограмма), масла и жиров (-0,2 килограмма).

Доля расходов на продукты питания в бюджете семей традиционно является одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни у населения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #цены #продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:35
211
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх