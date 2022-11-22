Более половины расходов казахстанцев приходятся на еду

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Более половины своих расходов среднестатистический житель Казахстана тратит на продукты. Об этом сообщает Аналитическая служба "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz.

По данным Бюро национальной статистики доля расходов на продовольственные товары в общих затратах населения выросла с 44,7 процента в 2015 году до 51,4 процента по итогам второго квартала текущего года.

"Один из ключевых факторов, влияющих на рост данного показателя, – это то, что цены на продовольственные товары растут быстрее, чем реальные заработные платы казахстанцев. Так, по состоянию на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7 процента а рост заработной платы - 8,9 процента", - говорится в сообщении.

Также отмечаются небольшие изменения в предпочтениях казахстанцев. По данным аналитиков, в рационе среднего гражданина стало больше мяса (+0,8 килограмма), молочных продуктов (+0,8 килограмма), сахара, сладкого и фруктов (+0,2 килограмма).

При этом сократилось потребление овощей (-0,8 килограмма), масла и жиров (-0,2 килограмма).

Доля расходов на продукты питания в бюджете семей традиционно является одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни у населения.