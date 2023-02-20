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BaigeNews.kz Сегодня, 11:49
222
Сегодня, 11:49
222
Фото: BaigeNews.kz

Более половины преступлений в мегаполисах совершают приезжие — МВД РК

Больше половины преступлений в мегаполисах Казахстана совершается приезжими. Об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-брифинге в Астане сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Текущее положение показывает, что восемьдесят процентов преступников — безработные, тридцать три процента преступников — ранее судимы, пятьдесят процентов преступлений против личности совершены в алкогольном и наркотическом опьянении, каждый второй несовершеннолетний правонарушитель не учился и не работал, пятьдесят один процент преступлений в мегаполисах совершаются приезжими", — уточнил Санжар Адилов.

Он отметил, что при помощи одной только полиции проблемы совершения уголовных правонарушений не решить, так как на её уровень влияют социальные, экономические, географические, миграционные, природные, культурные, демографические и другие факторы.

"Их более 250. Эти меры позволят перейти на качественно новый уровень обеспечения правопорядка для устойчивого развития Казахстана", — сказал Адилов.

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#МВД #преступления #мегаполис
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 11:49
222
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