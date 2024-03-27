Более миллиона долларов незаконно заработали создатели криптообменного пункта в Костанае
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Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020г. по настоящее время в г.Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.
Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты", - говорится в сообщении.
В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.
"На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США", - сообщили в АФМ.
Расследование продолжается.
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