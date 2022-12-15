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  • Более двух тысяч студентов из социально-уязвимых семей получили гранты фонда "Қазақстан халқына"
pixabay.com Сегодня, 14:08
74
Сегодня, 14:08
74
Фото: pixabay.com

Более двух тысяч студентов из социально-уязвимых семей получили гранты фонда "Қазақстан халқына"

2 267 студентов из социально-уязвимых слоёв населения стали обладателями образовательных грантов общественного фонда "Қазақстан халқына". Благотворительная программа впервые реализуется в 2022-2023 учебном году, на оплату образования и стипендии Фонд выделяет свыше девяти миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Грант покрывает стоимость обучения до одного миллиона тенге на программы бакалавриата и присуждаются абитуриентам, набравшим необходимый проходной балл ЕНТ для поступления и не получившим государственный или иной грант, а также студентам платных отделений, согласно условиям конкурса. Одним из преимуществ гранта является отсутствие требований по его "отработке" и выплата стипендии независимо от успеваемости.

Мейрам Иманов стал одним из обладателей гранта. Парень с инвалидностью по слуху учится на первом курсе отделения физической культуры Костанайского регионального университета имени А.Байтурсынова.

"С детства я занимаюсь спортом и всегда мечтал поступить именно на данную специальность. В данный момент я являюсь мастером спорта по настольному теннису и кандидатом в мастера спорта по футболу. В будущем планирую стать преподавателем и учить детей с особенностями", – поделился Мейрам Иманов.  

Из 740 поданных заявок на получение образовательных грантов одобрили 729. Конкурс проводили комиссии, созданные при организациях, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования (ОВПО). 

Конкурс грантов среди студентов платных отделений проходил в три этапа через платформу партнёров Фонда - ОО "Taiburyl" и КФ "Эндаумент КАЗГЮУ". Было подано 6 418 заявок от действующих студентов. По итогам конкурсных комиссий среди действующих студентов обладателями гранта Фонда стали 1 538 человек. Общее количество освоенных грантов составило – 2 267. Списки студентов, получивших гранты опубликованы на сайте Фонда. В результате с 2 267 студентами и 86 ОВПО на ближайшие четыре года (с медицинскими вузами на шесть лет) заключены договоры на сумму свыше девяти миллиардов тенге.

Напомним, целью программы по образовательным грантам Фонда является поддержка выпускников сельских школ и студентов из социально-уязвимых слоёв населения, повышение доступности высшего образования для данной категории граждан страны. Бюджет программы на 2022-2023 учебный год с учётом стипендий составляет до 2 455 600 тысяч тенге. Общий бюджет программы на четыре года (грант и стипендия) до 13 миллиардов тенге.

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#гранты #фонд &quot;Қазақстан халқына&quot; #стипендия #высшее образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:08
74
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