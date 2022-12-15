Более двух тысяч студентов из социально-уязвимых семей получили гранты фонда "Қазақстан халқына"

2 267 студентов из социально-уязвимых слоёв населения стали обладателями образовательных грантов общественного фонда "Қазақстан халқына". Благотворительная программа впервые реализуется в 2022-2023 учебном году, на оплату образования и стипендии Фонд выделяет свыше девяти миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Грант покрывает стоимость обучения до одного миллиона тенге на программы бакалавриата и присуждаются абитуриентам, набравшим необходимый проходной балл ЕНТ для поступления и не получившим государственный или иной грант, а также студентам платных отделений, согласно условиям конкурса. Одним из преимуществ гранта является отсутствие требований по его "отработке" и выплата стипендии независимо от успеваемости.

Мейрам Иманов стал одним из обладателей гранта. Парень с инвалидностью по слуху учится на первом курсе отделения физической культуры Костанайского регионального университета имени А.Байтурсынова.