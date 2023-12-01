Более двух тысяч рабочих чистят снег в Астане

В столице с наступлением зимнего периода и выпадением осадков коммунальные службы работают в усиленном режиме. Свыше 2000 рабочих вышли на уборку снега в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С утра 1 декабря на уборку улиц города от снега и наледи вышли свыше 2000 дорожных рабочих и порядка 1000 единиц спецтехники.

"В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах. В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, 1 декабря в Астане метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Призываем жителей и гостей города быть предельно внимательными при передвижении на улице, соблюдать правила безопасности при гололеде.