Более двух триллионов тенге потратят на замену теплосетей в Казахстане

На сегодняшний день протяжённость тепловых сетей в городах составляет 12,1 тысячи километров, из них требуют замены 6,7 тысячи километров, средний износ — 55%.

Необходимый объем инвестиций порядка 2,2 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акиматов, 83 субъекта естественных монополий оказывают услуги теплоснабжения в 74 городах, из них на балансе 61 коммунального предприятия 10,2 тыс. км (износ – 52%), на балансе 22 частных субъектов — 1,9 тыс. км тепловых сетей (износ — 70%).

Износ сетей менее 50% в 45 городах, протяжённостью 4,3 тыс. км, требуют замены 1,4 тыс. км, обслуживают 52 субъектов естественных монополий (гос. — 39, част. — 13).

Износ сетей от 50% до 70% в 19 городах, протяженностью 5,9 тыс. км, требуют замены 3,7 тыс. км, находятся на балансе 20 СЕМ (гос. — 15, част. — пять).

Износ сетей более 70% в семи городах, протяженностью 1,9 тыс. км, находятся на балансе семь субъектов (гос. — четыре, част. — три), требуют замены

1,6 тыс. км.

По четырем субъектам (КГП на ПХВ "Водоканал" акимата г.Риддера, ТОО "Шемонаиха су арнасы", ГКП "Аркалыкская ТЭК", ИП "Рябинина Е.Ф.") в городах Риддер, Шемонаиха и Аркалык сети протяженностью 52 км превышают нормативный срок эксплуатации (более 25 лет).

С 2015 по 2022 год в рамках государственной программы "Нұрлы жер" и "Нұрлы жол" по механизмам бюджетного кредита и субсидирования выделено порядка 295 млрд тенге, построено и реконструировано 3546 км.

При этом с 2020 года наблюдается низкая заинтересованность местных исполнительных органов в бюджетном кредитовании в связи с ограничением тарифов (сдерживание роста тарифов) и убыточностью субъектов естественных монополий для обеспечения возвратности.

В этой связи предлагается поэтапный подход (в течение 17 лет) по модернизации тепловых сетей.

Первый этап: с 2023 по 2030 годы предлагается заменить тепловые сети с износом более 70%, что составляет 1,6 тыс. км (объем инвестиций — 538 млрд тенге, ежегодно по 225 км, 74 млрд тенге).

Второй этап: с 2030 по 2040 годы — замена тепловых сетей с износом от 50 до 70%, что составляет 3,7 тыс. км (объем инвестиций 1,2 трлн тенге, ежегодно по 370 км, 122 млрд тенге).

Тепловые сети с износом менее 50% предлагается заменить в рамках инвестиционных программ СЕМ (через тариф — 1,4 тыс. км, 462 млрд тенге).

По первому этапу рассматриваются 11 СЕМ (гос. — семь, частн. — четыре) по 10 городам, протяженностью сетей 1,9 тыс. км (гос. — 1,2 тыс. км., част. — 700 км), из них требуют замены 1,6 тыс. км (гос. — 975 км, част. — 613 км). Затраты составят порядка 538 млрд тенге.

В течение семи лет (2023-2030 годы) предлагается ежегодно производить замену 225 км, на сумму 75 млрд тенге через бюджетное кредитование с установлением соответствующего уровня тарифа.

По второму этапу рассматриваются 20 СЕМ (гос. — 15, частн. — пять) по 19 городам, протяженностью сетей 5,9 тыс. км (гос. — 5,2 тыс. км, част. — 0,7 тыс. км), из них требуют замены 3,7 тыс. км (гос. — 3,2 тыс. км, част. — 0,5 тыс. км). Затраты составят порядка 1,2 трлн тенге.

В течение 10 лет (2030-2040 годы) предлагается ежегодно производить замену 370 км на сумму 122 млрд тенге через бюджетное кредитование с установлением соответствующего уровня тарифа.

На сегодня действуют три механизма финансирования реконструкции и строительства тепловых сетей:

Первый — бюджетный кредит, ставка вознаграждения 0,01 % годовых, срок кредитования до 20 лет, льготный период по выплате основного долга шесть лет;

Второй — субсидирование через совместное финансирования с международными финансовыми институтами (далее - МФО) (ЕБРР, АБР и т.д.). 50% МФО и 50% субсидии из бюджета.

Третий — выделение целевых трансфертов в рамках бюджетной программы "Развитие моно- и малых городов", где администратором является министерство национальной экономики.

Справочно: на 63 млрд тенге модернизированы 190 км сетей.

Учитывая вышесказанное, для улучшения состояния тепловых сетей акиматам необходимо:

- утвердить план мероприятий в разрезе каждого субъекта с учетом уровня износа сетей теплоснабжения;

- в срок до 1 июня 2023 года провести техническое обследование тепловых сетей;

- в первом полугодии 2023 года завершить разработку ПСД для обеспечения СМР, запланированных в 2023 году;

- до конца 2024 года завершить разработку ПСД по первому этапу (1,6 тыс. км);

- открыть бюджетную программу на целевые трансферты.

Также для обеспечения доступности сведенийи оперативного планирования развития сетей СЕМ необходимо вносить данные инженерной инфраструктуры и их технического состояния в систему градкадастра.