Более двадцати интернет-порталов заблокировали в Казахстане за незаконные услуги по сертификации

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Комитетом технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК были выявлены консалтинговые компании, которые оказывают услуги по оперативному получению сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на интернет-ресурсах, что противоречит законодательству РК, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Минторговли сообщили:

"Эти интернет-ресурсы консалтинговых компаний помогают ускоренно получить документы подтверждения соответствия, в некоторых случаях без проведения фактических испытаний. Вместе с тем, консалтинговые компании предлагают получить документы подтверждения соответствия в Кыргызской Республике с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. В связи с этим, в МИОР было отправлено письмо с просьбой принять меры в пределах своей компетенции по удалению указанных сайтов", - рассказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии минторговли РК Куаныш Еликбаев.

В свою очередь, министерством информации был проведен мониторинг интернет-ресурсов. По результатам мониторинга выявлены нарушения законов РК "О средствах массовой информации", "О рекламе" и Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Так, согласно Закону РК "Об аккредитации в области оценки соответствия", сертификационные и испытательные работы проводятся только аккредитованными органами по подтверждению и испытательными лабораториями. А согласно Закону "О рекламе", реклама услуг по обязательному подтверждению соответствия и посреднических услуг в сфере подтверждения соответствия продукции организациями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством об аккредитации в области оценки соответствия, запрещается.

В итоге МИОР РК ограничило доступ на территории Республики Казахстан к 22 интернет-ресурсам. А также направило рекомендательное письмо в адрес собственников ресурсов для принятия мер по удалению противозаконных материалов с платформ онлайн-объявлений.

Ранее сообщалось, что лаборатории, выдавшие фиктивные сертификаты качества, обяжут покрывать расходы по отзыву несоответствующей продукции с рынка.

Причины недостоверных результатов испытаний, в основном, связаны с мошенническими действиями лабораторий, органов по сертификации. В погоне за прибылью "знак качества" могут выдать не глядя.