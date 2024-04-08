Более 9,8 тысячи волонтёров АНК задействованы в борьбе с паводками в РК

В столичном Доме дружбы состоялось совместное онлайн-заседание республиканского и региональных штабов АНК по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в результате паводков, в рамках акции "Жүректен жүрекке", передаёт BaigeNews.kz.

В заседании приняли участие зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты Сената Парламента, председатели и члены этнокультурных объединений, представители организации "Ассамблея жастары".

Рассмотрены вопросы координации работы региональных штабов АНК и ход реализации проекта "Жүректен жүрекке".

В рамках проекта "Жүректен жүрекке" гуманитарная помощь уже направлена в Акмолинскую, Карагандинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую области. По республике задействованы более 9,8 тысячи волонтёров АНК. Представители АНК и этнокультурных объединений направили 212,3 тонны продуктов питания и товаров первой необходимости, а также финансовую помощь на сумму более 253 миллионов тенге.

Волонтёры АНК на постоянной основе оказывают помощь пострадавшим жителям, доставляют и распределяют грузы, помогают спасателям. На местах силами АНК организовываются горячие обеды.

Во всех регионах на базе Домов дружбы АНК действуют пункты сбора гуманитарной помощи

, куда каждый неравнодушный может принести продукты питания, предметы первой необходимости, одежду и другое.