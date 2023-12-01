Более 9 тысяч казахстанцев получили гранты на создание бизнеса

С начала 2023 года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 9 102 гранта для реализации новых бизнес-идей, из них – 6011 сельским жителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Безвозмездные гранты были выданы на: животноводство – 2 907, растениеводство – 148, приобретение инвентаря, орудий труда – 2 221, приобретение технологического оборудования – 3 661, аренду помещения – 165.

4 963 гранта выдано членам многодетных семей, 1 827 – лицам с инвалидностью, 1 118 – родителям, воспитывающих детей с инвалидностью, 562 – получателям адресной социальной помощи, 421 – получателям выплаты по потере кормильца, 181 – переселенцам и 30 – кандасам.

Всего было принято более 66 тыс. заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 39,9 тыс., от лиц с инвалидностью – 11,7 тыс., от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 8 тыс., от получателей адресной социальной помощи – 3,5 тыс. заявлений. Также подали заявления 2,6 тыс. человек из числа лиц, потерявших кормильца, 702 переселенца и 217 кандасов.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской области (14,9 тыс.), г. Шымкент (7,8 тыс.), Жамбылской (7,6 тыс.), Кызылординской (7,5 тыс.) областей и наименьшее количество из области Улытау (136) и Костанайской области (159).

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz.

В следующем году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения.