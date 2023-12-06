Более 7,6 тысяч казахстанцев признаны банкротами

Почти 74,6 тысяч казахстанцев подали заявления на внесудебное банкротство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Напомним, приём заявлений на внесудебное банкротство физических лиц стартовал в Казахстане в марте 2023 года.

С начала действия новой системы заявления подало почти 74,6 тыс. человек. Особенно активно обращения подавались сразу после появления новой схемы: на один март пришлась половина всего объема. При этом троим из четверых заявителей – 57 тыс. человек – в банкротстве уже отказано.

По данным Первого кредитного бюро, на сегодняшний день в Казахстане банкротами признано 7 677 человек.

"При этом, 41% банкротов сейчас от 31 года до 40 лет, еще примерно четверти – от 41 до 50. Лиц от 20 до 30 лет среди банкротов около 10%, хотя среди заявителей их доля выше. Однако подавляющему большинству обращающихся в этом возрасте в банкротстве отказывают. В числе заявителей был 1 заемщик старше 80 лет, но ему тоже было отказано", - говорится в сообщении Бюро.

К слову, за банкротством обращаются как мужчины, так и женщины в равном количестве.