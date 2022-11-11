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Более 700 пассажиров не могут вылететь из Шымкента
Более 700 человек застряли в аэропорту Шымкента. Их авиарейсы отменили из-за спустившегося на город густогой тумана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Всего задержаны пять рейсов. Их дожидаются 724 пассажира. Два рейса в столицу отменили.
Больше всего не повезло тем, кто планировал лететь из Шымкента в Алматы. 134 человека ожидают вылета с 10 утра, среди них полно детей.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Air Astana.
"Туман стоит в аэропорту на взлетно-посадочной полосе. Видимость плохая. Рейс Air Astana должен был вылететь в Алматы в 10:15, перенесли на 00:25, но это ещё не точно, погода не улучшается. Если задержка более шести часов, то пассажиры имеют право на полный возврат билетов, без штрафа, многие возвратили билеты и едут своим ходом. Пока прогноз неутешительный по погоде. Предоставляли горячее питание, но гостиницу не предоставляли, потому что это не по вине авиакомпании, а погодные явления", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
По данным синоптиков Казгидромет, туман может сохраниться вплоть до утра 12 ноября.
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