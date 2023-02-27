Более 700 опасных производственных объектов приостановили в Казахстане

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В Казахстане приостановили 733 опасных производственных объекта в результате проверорк, передаёт BaigeNews.kz. По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 50 процентов.

Нарушения, в основном, связаны с безопасной эксплуатацией технологический зданий и сооружений, опасных технических устройств.

“Отмечаю, что в текущем году законодательно исключены проверки по особому порядку. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности наделен функцией контроля, которая позволит осуществлять профилактические мероприятия с посещением субъектов государственного контроля и надзора в соответствии с полугодовыми списками и осуществлять проверки, проводимые на соответствие разрешительным требованиям”, - сообщил председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов.

Он также отметил, что безопасная эксплуатация опасных производственных объектов зависит от своевременного обслуживания и замены эксплуатируемого оборудования. На сегодняшний день основная доля применяемого технологического оборудования эксплуатируется с 70-80 годов прошлого столетия.