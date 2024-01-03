Более 70 человек погибли в результате взрыва у кладбища в Иране - СМИ

В иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошёл взрыв. Погибло более 70 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Fars.

"Организация по чрезвычайным ситуациям страны сообщила, что в результате теракта в Кермане 170 человек получили ранения и 73 человека погибли", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, взрывные устройства были заложены в сумках. Их привели в действие в годовщину убийства генерала Сулеймани.

3 января 2020 года в США сообщили, что в ходе операции в Ираке убит иранский военный деятель.

Касем Сулеймани был командующим спецподразделением "Аль-Кудс", которое оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане.