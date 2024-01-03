Более 70 человек погибли в результате взрыва у кладбища в Иране - СМИ
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
166Фото: t.me/farsna
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