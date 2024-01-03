  • 3 Января, 21:35
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Более 70 человек погибли в результате взрыва у кладбища в Иране - СМИ

Сегодня, 20:10
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t.me/farsna Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Фото: t.me/farsna

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